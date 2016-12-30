Украина не импортирует газ из РФ уже 400 дней

НАК "Нафтогаз Украины" не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром" уже 400 дней или на протяжении 13 месяцев (http://utg.ua/still-alive), закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

Согласно предварительным расчетам, по итогам 2016 года Украина сократит импорт природного газа на треть (на 5,4 млрд куб. м) – до 11,1 млрд куб. м, в декабре он составит порядка 1,66 млрд куб. м.

В январе Украина импортировала 914,8 млн куб. м газа, в феврале – 1 млрд 253,7 млн куб. м, в марте – 478,4 млн куб. м, апреле – 245 млн куб. м, в мае – 96,4 млн куб. м, в июне – 19,7 млн куб. м, в июле – 409,6 млн куб. м, в августе – 1 млрд 414,5 млн куб. м, в сентябре – 1 млрд 495,9 млн куб. м, в октябре – 1 млрд 544,5 млн куб. м, в ноябре – 1 млрд 546,6 млн куб. м.

Как сообщалось, ключевыми условиями отказа Украины от покупки газа на своей восточной границе являются несогласованность по цене и нежелание российской стороны подписать дополнительное соглашение к существующему контракту, в котором должен быть зафиксирован отказ от условия "бери или плати" на период закупки газа, а также параметры его отбора, оплаты, номинации и точки поставки.

По данным Госстата, Украина в 2015 году импортировала 16 млрд 478,018 млн куб. м газа на $4 млрд 512,437 млн, в т. ч. из Европы – 10 млрд 340,364 млн куб. м на $2 млрд 835,883 млн, из РФ – 6 млрд 137,654 млн куб. м на $1 млрд 676,554 млн.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.