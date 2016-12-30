Экономика

12:24 30.12.2016

"Нибулон" в 2016г увеличил урожай сельхозкультур на 10%

Сельскохозяйственное предприятие "Нибулон" в 2016 году собрало более 340 тыс. тонн сельхозкультур, что на 10% по сравнению с 2015 годом.

Согласно сообщению на сайте компании, это самый высокий урожай за всю историю компании.

Средняя урожайность ранних зерновых в 2016 году составила 43,6 ц/га.

В целом подразделениями компании намолочено 123,8 тыс. тонн ранних зерновых и 216,6 тыс. тонн поздних.

"Нибулон" собирал урожай с площади 80,6 тыс. га.

"Мы также получили позитивный результат за 11 мес. текущего года (в животноводстве - ИФ). Рентабельность производства продукции повысилась на 14%", - цитируется в сообщении начальник службы животноводства и реализации продуктов его переработки Александр Клочков.

ООО СП "Нибулон" создано в 1991 году. Является одним из крупнейших операторов на зерновом рынке страны. Располагает элеваторными мощностями общей вместимостью около 2 млн тонн, а также собственным перегрузочным терминалом в Николаеве мощностью 5 млн тонн.

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