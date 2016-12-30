Экономика

12:00 30.12.2016

Налоговые поступления от крупных налогоплательщиков в 2016 году выросли на 32%

Налоговые поступления от крупных налогоплательщиков в 2016 году выросли на 32% по сравнению с прошлым годом, до 215 млрд грн, сообщается на странице Офиса крупных плательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) в сети Facebook.

Согласно сообщению, по результатам работы подразделений аудита дополнительно в бюджет начислено 1 млрд грн, что на 357 млн грн больше, чем в 2015 году.

Кроме того, в сообщении отмечается, что юридическое управление Офиса выиграло дела, по результатам которых бюджет получил 401 млн грн.

В сообщении также указывается, что за 2016 год Офис обеспечил уменьшение налогового долга на 1,7 млрд грн.

Вместе с тем, объемы возмещенных сумм НДС в течение текущего года выросли на 50% по сравнению с прошлогодними.

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