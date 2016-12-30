Экономика

11:56 30.12.2016

Кабмин установил компенсации стоимости путевок чернобыльцев в санатории в 2017 году

Кабинет министров Украины установил денежную помощь для компенсации стоимости путевок пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы в санаторно-курортные заведения и учреждения оздоровления и отдыха в 2017 году в размере 5-17 тыс. грн.

Согласно постановлению №1029 от 28 декабря, в частности, размер такой помощи составит для пострадавших 1-й категории (пострадавшие с инвалидностью, связанной с последствиями аварии на ЧАЭС) - 5 тыс 250 грн, для пострадавших 1-й категории с заболеваниями нервной системы (с последствиями травм и заболеваниями позвоночника и спинного мозга) - 17 тыс 390 грн; для детей, инвалидность которых связана с Чернобыльской катастрофой, - 10 тыс 840 грн.

В прилагаемом к постановлению сообщении отмечается, что граждане смогут сами выбирать санитарно-курортное учреждение, которому и будет осуществляться безналичное перечисление ежегодной денежной помощи. При этом, если этой суммы недостаточно для компенсации стоимости путевки, пострадавшие могут доплатить за счет собственных средств.

На реализацию постановления в государственном бюджете предусмотрено 123,4 млн грн.

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