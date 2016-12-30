Кабмин уволил руководителя аппарата Минэнергоугля

Кабинет министров Украины уволил Дмитрия Лабоженко с должности заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины - руководителя аппарата в связи с сокращением этой должности.

Соответствующее решение закреплено правительственным распоряжением №1027-р от 28 декабря.

Как сообщалось, ранее Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы рекомендовала Кабинету министров назначить государственным секретарем Министерства энергетики и угольной промышленности директора производственно-коммерческой фирмы "Алмакс" Максима Немчинова.