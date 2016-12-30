Кабмин распространил программу обеспечения жильем военных на сотрудников МВД

Кабинет министров распространил действия программы обеспечения жильем военнослужащих, должностных лиц таможенной службы и членов их семей на сотрудников Министерства внутренних дел.

Согласно сообщению, прилагаемому к постановлению №1023 от 28 декабря, правительство в связи с реформированием органов внутренних дел распространило действие программы обеспечения жильем военных и сотрудников таможни на должностных лиц МВД, территориальных органов, учреждений и предприятий, относящихся к сфере управления министерства.