Экономика

11:31 30.12.2016

Кабмин распространил программу обеспечения жильем военных на сотрудников МВД

Кабинет министров распространил действия программы обеспечения жильем военнослужащих, должностных лиц таможенной службы и членов их семей на сотрудников Министерства внутренних дел.

Согласно сообщению, прилагаемому к постановлению №1023 от 28 декабря, правительство в связи с реформированием органов внутренних дел распространило действие программы обеспечения жильем военных и сотрудников таможни на должностных лиц МВД, территориальных органов, учреждений и предприятий, относящихся к сфере управления министерства.

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