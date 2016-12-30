Экономика

10:22 30.12.2016

Кабмин намерен рассмотреть вопрос создания Агентства евроинтеграции до июля 2017

Кабинет министров Украины намерен рассмотреть вопрос создания Агентства по вопросам европейской интеграции во втором квартале 2017 года.

Согласно проекту Среднесрочного плана приоритетных действий правительства до 2020 года, Агентство может быть создано как центральный орган исполнительной власти со специальным статусом.

Предполагается, что создание такого Агентства обеспечит условия для реализации централизованного подхода по формированию и реализации задач в сфере европейской интеграции и обеспечению последовательности и своевременности выполнения международно-правовых обязательств Украины в этой сфере.

Также во ІІ квартале 2017 года планируется утвердить Стратегию коммуникации в сфере европейской интеграции на 2017-2020 годы, целью которой является определение перечня последовательных шагов по проведению разъяснительной и информационной работы по вопросам реализации задач в сфере евроинтеграции и обеспечение понимания населением внутренних изменений в Украине, связанных с евроинтеграцией.

ВАЖНОЕ

Украина с 28 февраля 2017г введет пошлины на импорт азотных удобрений из РФ

Порошенко подписал закон о моратории на госнадзор в хоздеятельности до конца 2017 года

Порошенко подписал закон об изменениях в Налоговый кодекс в части улучшения инвестклимата в Украине

Кабмин опубликовал текст своего среднесрочного плана действий до 2020

НБУ монетизировал ОВГЗ для ПриватБанка на 25,8 млрд грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Переселенцы-пенсионеры должны будут каждые 3 месяца проходить идентификацию в Ощадбанке до получения платежной карты

Кабмин распространил программу обеспечения жильем военных на сотрудников МВД

Пункт пропуска через госграницу в аэропорту "Сумы" стал грузопассажирским

Курс евро к доллару резко и неожиданно подскочил в пятницу

Нефть дорожает после снижения цен накануне на данных о запасах в США

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Недвижимость в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА