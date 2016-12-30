Кабмин намерен рассмотреть вопрос создания Агентства евроинтеграции до июля 2017

Кабинет министров Украины намерен рассмотреть вопрос создания Агентства по вопросам европейской интеграции во втором квартале 2017 года.

Согласно проекту Среднесрочного плана приоритетных действий правительства до 2020 года, Агентство может быть создано как центральный орган исполнительной власти со специальным статусом.

Предполагается, что создание такого Агентства обеспечит условия для реализации централизованного подхода по формированию и реализации задач в сфере европейской интеграции и обеспечению последовательности и своевременности выполнения международно-правовых обязательств Украины в этой сфере.

Также во ІІ квартале 2017 года планируется утвердить Стратегию коммуникации в сфере европейской интеграции на 2017-2020 годы, целью которой является определение перечня последовательных шагов по проведению разъяснительной и информационной работы по вопросам реализации задач в сфере евроинтеграции и обеспечение понимания населением внутренних изменений в Украине, связанных с евроинтеграцией.