Курс евро к доллару резко и неожиданно подскочил в пятницу

Курс евро к доллару США взлетел на 1,6% на торгах в пятницу, что застало врасплох трейдеров, пишет MarketWatch.

Стоимость евро за несколько минут подскочила с уровня в $1,0490 до более $1,0700, максимума за две недели. Курс быстро опустился к уровню в $1,0531.

Фунт стерлингов, австралийский и новозеландский доллары также подорожали относительно американской валюты.

Стоимость фунта увеличилась до $1,2250 с $1,2309, а затем опустилась до $1,2278.

WSJ Dollar Index, отслеживающий динамику доллара относительно 16 основных мировых валют, уменьшился в ходе торгов на 0,5%. Индикатор, однако, завершает текущий год повышением более чем на 3%.

"Глупо пытаться объяснить сегодняшнее движение рынка", - отмечает валютный аналитик National Australia Bank Рэй Эттрил.

"Возможно, кто-то случайно нажал не ту кнопку, или сработали алгоритмические приказы, никто не знает", - говорит эксперт.

"Если считать, что этот случай как-то указывает на перспективы января, можно сказать, что доллар ждет неустойчивый путь в отличие от четкого бычьего тренда, отмечавшегося до Рождества", - добавил Р.Эттрил.

Валютный стратег Commonwealth Bank of Australia Элиас Хаддад также не может четко объяснить, чем был обусловлен резкий скачок курса евро.

"Объемы торгов в настоящее время являются слишком низкими, чтобы можно было сделать какое-то заключение относительно динамики пары евро/доллар", - отмечает эксперт.