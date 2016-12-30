Кабмин утвердил финплан-2016 "Центрэнерго" с чистой прибылью 246,6 млн грн

Чистая прибыль ПАО "Центрэнерго" в 2016 году составит 246,623 млн грн, это предусмотрено финансовым планом компании на текущий год, который правительство утвердило распоряжением №1055 от 28 декабря и обнародовало 29 декабря.

Согласно ему, общество выплатит государству в этом году 1 млрд 828,13 млн грн, в том числе 70,39 млн грн налога на прибыль.

В то же время сам финплан и другие его детали в публикации правительства отсутствуют.

Как сообщалось, "Центрэнерго" по итогам работы в январе-сентябре 2016 года получило чистую прибыль 1 млрд 21,519 млн грн, тогда как аналогичный период прошлого года энергогенерирующая компания завершила с чистым убытком 81,788 млн грн.

Чистый доход компании за 9 месяцев этого года возрос на 63,1% – до 7 млрд 618,739 млн грн при росте производства электроэнергии на 30,1% – до 7,086 млрд кВт-ч.

"Центрэнерго" эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС суммарной установленной мощностью 7660 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.

Компания в 2015 году сократила чистую прибыль в 3,4 раза – до 21,856 млн грн, а чистый доход на 9,2% – до 6 млрд 863,846 млн грн.