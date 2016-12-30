Кабмин Украины выделил помещение Нацагентству по возврату активов

Кабинет министров Украины выделил помещение Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Согласно постановлению №1021 от 28 декабря, правительство решило разместить Нацагентство в нежилом помещении общей площадью 732,8 кв. м на втором этаже здания по ул. Бориса Гринченко, 1 в Киеве.

Помещение предоставляется на условиях аренды, к тому же условиями аренды предусмотрено, что балансодержателю компенсируются фактические расходы, связанные с содержанием здания.