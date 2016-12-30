Кабмин отменил ограничения временного пребывания в Украине иностранцев участвующих в подготовке "Евровидения"

Кабинет министров Украины установил неприменение ограничений сроков временного пребывания в Украине иностранцев, которые принимают участие в подготовке международного конкурса эстрадной песни "Евровидение" в 2017 году в Киеве.

Согласно постановлению №1017 от 28 декабря, правительство установило, что в период с 1 января по 15 июня 2017 г. к иностранцам и лицам без гражданства, которые въезжают в Украину с целью обеспечения организационных и технических мероприятий по подготовке и проведению конкурса на основании соответствующих приглашений Национальной телекомпании, не применяются ограничения по срокам временного пребывания.

Данные ограничения составляют не более 90 дней в течение 180 дней при въезде иностранцев, являющихся гражданами государств с безвизовым порядком въезда, если другой срок не определен международными договорами Украины.

Национальной телекомпании поручено в течение 10 дней подать в Государственную пограничную службу и Государственную миграционную службу образец приглашения для участия в указанных мероприятиях и списки приглашенных лиц.

Постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.