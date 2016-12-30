Рынок акций Украины завершил 2016г умеренным ростом

Фондовый рынок Украины завершил последнюю торговую сессию 2016 года умеренным ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,95% - до 795,84 пункта, индекс ПФТС - на 0,04%, до 265,15 пункта.

Объем торгов на УБ составил 6,1 млн грн, в том числе акциями – 5,9 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 87,7 млн грн, в том числе акциями – 0,3 млн грн.

В "индексной корзине" УБ тройку лидеров роста составили бумаги Райффайзен Банка Аваль (+2,17%), "Укрнафты" (+2,15%) и "Центрэнерго" (+1,07%).

Снизились в цене только акции "Донбассэнерго" (-2,69%).

В индексе ПФТС сделки традиционно прошли с акциями "Центрэнерго" (-0,15%) и "Мотор Сичи" (+0,49%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг снизился на 0,07% - до 534,59 пункта при объеме торгов 3 млн злотых (18,3 млн грн).

Среди индексных акций снизились в цене бумаги агрохолдинга ИМК (-3,1%) и "Кернела" (-0,09%).

Подорожали акции "Милкиленда" (+4,71%), "Агротона" (+4,42%) и KSG Agro (+1,48%).

В целом за год украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 16,04%, ПФТС - на 10,16%, индекс WIG-Ukraine - на 46,3%.

Общий объем торгов на "Украинской бирже" в проходящем году составил 6,732 млрд грн, что в 1,9 раза меньше, чем годом ранее. Общее количество сделок сократилось в 2,08 раза - до 137,512 тыс.

Биржа также уточняет, что объем торгов на срочном рынке за год сократился в 1,77 - до 1,345 млрд грн, количество сделок – в 2,98 раза, до 78,851 тыс.

Объем торгов ценными бумагами в 2016 году составил 2,19 млрд грн, что в 2 раза меньше, чем в 2015 году, количество сделок сократилось почти в 1,9 раза - до 111,027 тыс.

Среди индексных акций УБ на годовом горизонте подорожали бумаги Райффайзен Банка Аваль и "Центрэнерго" – на 75,17% и 126,29% соответственно.

Остальные индексные акции показали отрицательную динамику: "Укрнафты" (-40,03%), "Донбассэнерго" (-33,31%) и "Мотор Сичи" (-6,11%).

Среди акций украинских компаний, которые обращаются на Варшавской фондовой бирже, по итогам года наиболее подорожали акции "Агротона" (+277,55%), KSG Agro (+128,57%) и "Астарты" (+57,61%).

Снизились в цене только акции "Овостара" (-4,48%).