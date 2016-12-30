Украина намерена продать ЗАлК и "Турбоатом" до конца октября 2017г

Правительство Украины распорядилось приватизировать 68,0095% акций ПАО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат" (ЗАлК), 75,224% ПАО "Турбоатом" и 99,999% акций ОАО "Ориана", соответствующее распоряжение №1057 от 28 ноября обнародовано на его сайте в четверг вечером.

Этим документом утверждены планы размещения акций этих предприятий, предполагающие продажу указанных пакетов на конкурсах с открытостью предложения цены по принципу аукциона в срок до 30 ноября 2017 года.

Помимо того, список объектов для приватизации в этот период расширен также 22,555% акций ПАО по газоснабжению и газификации "Коростышевгаз", 50,005% ОАО "Оснастка", 57,389% ПАО "Львовский завод "Автопогрузчик", 25,998% "Автоливмаш" и 30,979% ПАО "Каменец-Пдольсксельмаш".

Правительство также продлило сроки продажи на конкурсе 99,995% акций "Сумыхимпрома" и 99,5% акций "Ивано-Франковский локомотиворемонтный завод" до 30 ноября 2017 года.