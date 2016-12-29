Фондовые индексы Европы в четверг снизились, кроме британского FTSE 100

Большинство фондовых индексов стран Западной Европы снизились в четверг, в том числе из-за негативной динамики котировок акций банков, сообщает MarketWatch.

После трех дней беспрерывного подъема сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 уменьшился по итогам торгов на 0,44% - до 359,95 пункта. Его снижение с начала текущего года составляет около 1,5%.

Французский индикатор CAC опустился на 0,2%, германский DAX - на 0,21%.

Между тем британский FTSE 100 завершил день ростом на 0,2%, обновив исторический максимум. Индекс подскочил более чем на 14% в 2016 году, что является наилучшей динамикой среди основных фондовых индикаторов Европы. Кроме того, это самый существенный подъем FTSE 100 с 2013 года.

Финансовый сектор потянул за собой вниз европейские рынки в четверг. В частности, бумаги Barclays подешевели на 1,1%, HSBC - на 0,4%, Societe Generale - на 0,8%, Commerzbank - на 1,1%.

Кроме того, упала рыночная стоимость BNP Paribas SA (на 1,3%) и Credit Suisse AG (на 3,4%). По данным The Wall Street Journal, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении этих банков по поводу продажи мозамбикских облигаций.

Торги бумагами итальянского банка Monte dei Paschi di Siena SpA, приостановленные 23 декабря, пока не возобновились. Однако проблемы этого банка оказывают давление на других представителей финансового сектора этой страны, в результате чего акции Banco Popolare SC подешевели в четверг на 3,8%, Banca Popolare di Milano Scarl - на 3,5% и Unione di Banche Italiane SpA - на 3,1%.

В четверг сократилась капитализация автопроизводителей Renault и Volkswagen соответственно на 0,9% и 1,9%.

Также уменьшилась стоимость бумаг горнодобывающих компаний, в том числе BHP Billiton на 0,8%, Rio Tinto - на 0,5%, Anglo American - на 0,4%.

Тем временем акции золотодобывающих компаний подорожали благодаря подъему цен на драгметаллы: Fresnillo - на 4,6% и Randgold Resources - на 4,8%.

"Некоторое ослабление доллара США будет поддерживать цену золота выше уровня сопротивления в $1150 за унцию, поэтому акции золотодобывающих компаний имеют преимущество перед бумагами других горнодобывающих компаний ", - полагает аналитик London Capital Group Айпек Озкардеский.