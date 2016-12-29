ФГВФЛ выставит на продажу права требования по кредитам крупнейшего агрохолдинга Украины

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) проведет аукцион по продаже прав требования по кредитам пяти юридических лиц, входящих в состав крупнейшего вертикально-интегрированного агрохолдинга Украины.

Согласно сообщению на сайте Фонда, права требования по пяти кредитам находятся на балансе ПАО "ВиЭйБи Банк" (Киев).

Все связанные между собой юркомпании занимаются выращиванием зерновых, бобовых и масличных культур.

Общая задолженность по кредитам на начало сентября 2016 года составила 955,29 млн грн. Обслуживание кредитов приостановлено более года назад.

В обеспечение по договорам переданы сельхозтехника и основные средства заемщиков. В частности, в залоге банка - тракторы John Deere (почти 200 ед.), зерновые, свеклоуборочные комбайны и др. в Полтавской, Донецкой областях, а также в Киеве.

Стоимость обеспечения на дату заключения договоров составляла 1,3 млрд грн.

Как сообщалось, ВиЭйБи Банк работал на финансовом рынке Украины с 1992 года. Крупнейшим его акционером с конца 2011 года опосредованно является Олег Бахматюк (86,778%), который также контролировал 100% акций банка "Финансовая инициатива" (Киев). НБУ 20 марта 2015 года решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ВиЭйБи Банк, а в июне 2015 года признал неплатежеспособным банк "Финансовая инициатива".

Затем Нацбанк подал на О.Бахматюка в суд пять исков о взыскании задолженности по персональному договору поручительства по обязательствам этих кредитных учреждений, суммарно задолжавших НБУ по рефинансированию 10,9 млрд грн.

После затягивания судебных разбирательств центробанк и Валерия Гонтарева регулярно выбирали О.Бахматюка в качестве одной из основных мишеней в кампании против владельцев и менеджеров среди около 90 банков, которые были признаны неплатежеспособными в 2014-2016 гг. В частности, НБУ в сентябре 2016 года опубликовал инфографику с портретом бизнесмена, в которой утверждал: "О.Бахматюк задолжал государству, гражданам и бизнесу 37,9 млрд грн".

В эту сумму регулятор включил уже указанную ранее задолженность по рефинансированию, а также 5,3 млрд грн долга компаний бизнесмена перед госбанками и 21,7 млрд грн задолженности двух его банков перед кредиторами на дату признания их неплатежеспособными.

В свою очередь, О.Бахматюк возложил ответственность за ухудшение ситуации в банках на НБУ. В октябре 2016 года он подтвердил готовность к компромиссу с Нацбанком по вопросу поручительств и предложил мировое соглашение с рассрочкой на семь лет с возможностью увеличить залог перед НБУ.

По его словам, все переговоры с Нацбанком по вопросу поручительств завершались безуспешно. Бизнесмен также заявлял, что его компании достигли договоренности с госбанками о долгах и с внешними кредиторами о реструктуризации еврооблигаций на $1 млрд. О.Бахматюк подчеркнул, что, несмотря на эти успехи, PR-кампания НБУ персонально против него значительно ухудшает перспективы "Укрлэндфарминга" и "Авангарда", поэтому он готов уступить контроль над ними.

По данным НБУ, к началу октября 2014 года VAB Банк по размеру активов занимал 16-е место (23,973 млрд грн), среди 166 действовавших в стране банков. Спустя квартал его активы упали до 11,426 млрд грн.