Цены на нефть движутся без единой динамики

Цены на нефть эталонных марок изменяются разнонаправлено в ходе торгов в четверг, в США котировки снижаются на данных Американского института нефти (API) о росте запасов и на фоне очень низкой активности торгов.

Цена февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:07 кв увеличилась на $0,16 (0,28%) - до $56,38 за баррель.

В то же время котировки фьючерсных контрактов на нефть WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени опустились на $0,13 (0,24%) - до $53,93 за баррель.

По данным API, запасы нефти в США на минувшей неделе выросли на 4,2 млн баррелей, а резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 528 тыс. баррелей.

Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в четверг в 19:00 МСК. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидают снижения запасов на 1,4 млн баррелей. Респонденты S&P Globalпрогнозируют сокращение на 1,5 млн баррелей, сообщает MarketWatch.

С начала текущего года WTI подорожала на 46%, при этом цена Brent поднялась на 51%.

После "американских горок" этого года, когда котировки WTI то падали до 12-летнего минимума, то взлетали до пика за 17 месяцев на фоне обсуждения соглашения о снижении добычи странами-членами ОПЕК, аналитики пытаются дать какие-то прогнозы на 2017 год, пишет агентство Bloomberg.

Так, в Societe Generale SA ожидают, что нефть будет в среднем стоить $54,75 за баррель. Эксперты Goldman Sachs Group прогнозируют $55,6 за баррель. При этом аналитики JP Morgan Chase полагают, что показатель составит $56,25 за баррель.

В 2016 году нефть торговалась в среднем на уровне $43,34 за баррель.