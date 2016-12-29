Экономика

17:17 29.12.2016

Группа депутатов предлагает отменить принятый в 2013г закон о либерализации энергорынка

Группа народных депутатов предлагает признать утратившим силу закон "Об основах функционирования рынка электроэнергии Украины", принятый Верховной Радой осенью 2013 года.

Соответствующая инициатива под №5625 зарегистрирована в парламенте 29 декабря 2016 года.

Среди авторов – депутаты от БПП Александр Домровский и Андрей Лопушанский, депутат от "Самопомочи" Лев Пидлесецкий, депутаты от "Народного фронта" Михаил Бондар и Александр Ксенжук, член группы "Воля народа" Владимир Бандуров.

Как сообщалось, закон "Об основах функционирования рынка электроэнергии Украины" предполагает либерализацию оптового рынка электроэнергии страны.

В настоящее время в Украине действует энергорынок единого покупателя, тогда как указанный закон предусматривает внедрение модели работы по прямым договорам, рынка контрактов "на сутки вперед" и балансирующего рынка.

ВАЖНОЕ

"Укрзализныця" привлечет 5-летний кредит Укргазбанка на 4 млрд грн

"Укрзализныця" внедрила I очередь софта автоматизированной системы распределения порожних грузовых вагонов

Начисления НДС в декабре задекларированы на рекордном уровне 16,5 млрд грн

НБУ на аукционе в четверг продал $59,1 млн по курсу до 27,25 грн/$1

В "тени" в Украине работает до половины населения

ПОСЛЕДНЕЕ

В ГСЧС хотят параллельно с уменьшением госконтроля за бизнесом повысить в 100 раз штраф за нарушение пожарной безопасности

Платинум Банк докапитализирован на 120 млн грн

"Укрзализныця" окажет помощь КЭВРЗ для налаживания выпуска дефицитных запчастей

"Радио Вести" обвинило Нацсовет по телерадиовещанию в затягивании продления лицензии и предупредило сотрудников о возможном сокращении

"Нафтогаз Украины" готов продать свои активы в Египте

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Анжелика 2014
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА