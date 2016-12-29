Группа депутатов предлагает отменить принятый в 2013г закон о либерализации энергорынка

Группа народных депутатов предлагает признать утратившим силу закон "Об основах функционирования рынка электроэнергии Украины", принятый Верховной Радой осенью 2013 года.

Соответствующая инициатива под №5625 зарегистрирована в парламенте 29 декабря 2016 года.

Среди авторов – депутаты от БПП Александр Домровский и Андрей Лопушанский, депутат от "Самопомочи" Лев Пидлесецкий, депутаты от "Народного фронта" Михаил Бондар и Александр Ксенжук, член группы "Воля народа" Владимир Бандуров.

Как сообщалось, закон "Об основах функционирования рынка электроэнергии Украины" предполагает либерализацию оптового рынка электроэнергии страны.

В настоящее время в Украине действует энергорынок единого покупателя, тогда как указанный закон предусматривает внедрение модели работы по прямым договорам, рынка контрактов "на сутки вперед" и балансирующего рынка.