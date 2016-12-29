Платинум Банк докапитализирован на 120 млн грн

Платинум Банк (Киев) докапитализирован на 120 млн грн, сообщает пресс-служба банка.

"Капитал Платинум Банка увеличен на 120 млн грн в рамках ранее заявленной акционерами программы капитализации, разработанной для обеспечения соответствия деятельности банка и его экономических показателей нормативам Национального банка Украины", - заявляет банк.

Как сообщалось, акционеры банка 28 июля 2016 года решили увеличить уставный капитал на 120 млн грн, или на 14,7%, – до 937,28 млн грн путем частного размещения дополнительных простых именных акций.

Платинум Банк (ранее - Международный ипотечный банк) создан в 2005 году.

Григорий Гуртовой, Дмитрий Зинков, американцы Дэвид Холперт (David Hаlpert) и Борис Голдстайн (Boris Goldstein), англичанин Пол Гилхем (Paul Gillham), сербы Маджид Душан Пажич (Madjid Dusan Paji'c), Марко Мичанович (Marko Mi'canovi'c) и Милика Костис (Milica Kostic), киприоты Хрисостомос Софоклеус (Chrysostomos Sofokleous) и Маринос Л.Каридас (Marinos L.Karydas), а также Пол Мусел (Paul Mousel) из Люксембурга являются конечными владельцами PT Platinum Public. Последняя, в свою очередь, является единственным непосредственным акционером Платинум Банка.

Каждому из указанных лиц опосредованно через оффшоры принадлежит от 7,91% до 9,9% акций банка.

По информации НБУ, Г.Гуртовой также является собственником существенного участия в банке независимо от формального владения.

По данным Нацбанка, на 1 октября 2016 года банк занимал 22-е место по размеру активов (7,277 млрд грн) среди 100 действующих в стране.