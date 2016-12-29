"Укрзализныця" привлечет 5-летний кредит Укргазбанка на 4 млрд грн

ПАО "Укрзализныця " и Укргазбанк (Киев) 27 декабря 2016 года подписали кредитный договор, предусматривающий предоставление финансирования в размере 4 млрд грн на пять лет.

Как сообщила пресс-служба ПАО, этот кредит – первое привлечение заемных средств с момента создания ПАО. В рамках договора "Укрзализныця" и Укргазбанк окончательно урегулируют вопрос о реструктуризации просроченного финансового долга, ранее созданного железными дорогами Украины, правопреемником которых является общество, перед банком на сумму около 520 млн грн.

"Реализация договоренностей руководства "Укрзализныци" и Укргазбанка о предоставлении финансирования стала возможна, прежде всего, после принятия правительством постановления №551 от 23 августа 2016 года, которое упростило механизм согласования государственными органами привлечение заимствований "Укрзализныцей", - говорится в сообщении.

В нем указывается, что общество инициировало пролонгацию действия постановления на 2017 год, Его положительный эффект планируется распространить на следующий год.

"Привлечение кредита от Укргазбанка является одним из этапов реализации программы реструктуризации местного долга, которую члены правления "Укрзализныци" представили 22 ноября 2016 года в Лондоне в ходе встречи с бондхолдерами. Заимствования, структурированные в виде возобновляемой кредитной линии в национальной валюте Украины, в отличие от срочных валютных кредитов, которые сейчас составляют большинство кредитного портфеля ПАО, позволят уменьшить расходы на обслуживание такого заимствования, снизить валютные риски, обеспечат более эффективное использование остатка средств на счете", - отмечается в сообщении.

Сейчас "Укрзализныця" продолжает работу по улучшению структуры кредитного портфеля, в основном, в сотрудничестве с государственными банками страны.

Ранее сообщалось о намерении "Укрзализныци" рефинансировать имеющиеся срочные кредиты в иностранной валюте возобновляемыми кредитными линиями. "Мы считаем долговую нагрузку предприятия слишком высокой и, соответственно, предпринимаем меры, чтобы ее снизить. С этой целью ведем переговоры с рядом банков, чтобы снизить валютную нагрузку, заменить большую массу кредитов в иностранной валюте возобновляемыми кредитными линиями", - говорил финансовый директор предприятия Александр Бужор.

Как сообщалось, держатели еврооблигаций "Укрзализныци" на $500 млн со сроком обращения до 2021 года в начале декабря 2016 года согласились продлить свой отказ от условия кросс-дефолта по некоторой внутренней задолженности, в том числе Донецкой железной дороги, до конца 2017 года.