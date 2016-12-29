"Укрзализныця" окажет помощь КЭВРЗ для налаживания выпуска дефицитных запчастей

Правление ПАО "Укрзализныця" приняло решение о предоставлении возвратной финансовой помощи ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод" (КЭВРЗ) в сумме 1,35 млн грн.

Как сообщила пресс-служба ПАО, предусмотрено, что эти средства пойдут на восстановление имеющегося и приобретение нового оборудования, которое будет использовано для изготовления зубчатых венцов электропоездов серии ЭР в условиях КЭВРЗ для нужд ПАО "Укрзализныци".

Реализация проекта также позволит не только решить проблему поставки остродефицитных запасных частей – зубчатых венцов – для ПАО, но и ремонтировать и изготавливать другие узлы и комплектующие. Это необходимо для моторвагонного подвижного состава, задействованного в социально важных пригородных пассажирских перевозках. По данным специалистов, экономический эффект от реализации проекта составит до 2020 года 4,68 млн грн (с НДС).

"Вместо рыбы покупаем удочку. Мы решили уменьшать свою зависимость от сторонних поставщиков запчастей и делать все, что от нас зависит, чтобы максимально сосредоточить производство запчастей на собственных мощностях. Выгода очевидна: загружаем свои заводы заказами, а себе организовываем надежного партнера, который поможет содержать подвижной состав в рабочем состоянии", - прокомментировал такое решение председатель правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун.

Киевский электровагоноремонтный завод, основанный в 1868 году как мастерские по ремонту паровозов и вагонов, специализируется на капитальном ремонте электропоездов для железных дорог Украины, ремонте узлов и агрегатов, электромашин, электродвигателей и колесных пар, изготовлении запчастей.