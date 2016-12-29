"Радио Вести" обвинило Нацсовет по телерадиовещанию в затягивании продления лицензии и предупредило сотрудников о возможном сокращении

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания затягивает продление лицензий на вещание "Радио Вести" в Киеве и Харькове, заканчивающиеся в феврале 2017 года, констатируется в заявлении медиахолдинга "Вести Украина".

Как отмечается в заявлении, руководство медиахолдинга уже предупредило около 100 сотрудников о возможном сокращении.

"В связи с тем, что Нацсовет игнорирует нормы действующего законодательства и обращение холдинга с просьбой разрешить дальнейшую судьбу радиостанции, мы вынуждены предупредить сотрудников "Радио Вести" о возможном сокращении", - отмечается в заявлении в четверг.

В медиахолдинге указали на предвзятое отношения Нацсовета по отношению к "Радио Вести" и регулярным проверкам без явных оснований.

"Регулятор делает все возможное, чтобы запретить радиостанции работать в Украине", - подчеркивается в документе.

Информагентство "Интерфакс-Украина" пока не получило комментария со стороны Нацсовета.

Как сообщалось, в ноябре Насовет вынес предупреждение "Радио Вести" из-за оскорбительных высказываний в эфире радио о героях Революции достоинства и использования гостями радиостанции ненормативной лексики.

Ранее регулятор отказался переоформить программные концепции ООО "ТРК "Оникс", ООО "ТРК "Комра", ООО "ТРК "Стильное радио", которые ранее были приобретены владельцем "Радио Вести".

"Радио Вести" вышло в эфир в марте 2014 года, входит в медиахолдинг "Вести Украина" и осуществляет вещание в Киеве, Харькове и Днепре. Данный медиахолдинг связывают с беглым экс-министром доходов и сборов Александром Клименко времен президентства Виктора Януковича.

Согласно информации на сайте холдинга, собственником 99% ООО "ЕС Продакшен Груп" на конец 2015 года было ООО "АйДжи Медиа Украина", которое в свою очередь на 100% принадлежало Media Holding Vesti Ukraine Ltd (Кипр). Владельцем 80% кипрской компании являлся житель Авдеевки Денис Мозговой, а еще 20% через компанию Nederman Limited контролировала Татьяна Александрова из Донецка.

"ЕС Продакшен Груп" в 2015 году увеличила выручку на 62,7% – до 29,36 млн грн, а его чистая прибыль сократилась в 4.4 раза – до 0,56 млн грн.