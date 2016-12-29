НАК "Нафтогаз Украины" готов продать свои активы в Египте, сообщил журналистам глава правления госхолдинга Андрей Коболев.

По его словам, целесообразность такого шага связана с тем, что этот бизнес не приносит компании особой прибыли.

Как сообщалось, "Нафтогаз" через свою дочернюю компанию "Зарубежнафтогаз" осуществляет разведку и эксплуатацию двух нефтегазоносных блоков в Восточной пустыне Египта – South Wadi El Mahareeth и Wadi El Mahareeth. Работы на этих блоках, прогнозный ресурс которых составляет более 360 млн тонн нефти, ведутся на основе концессионных соглашений, подписанных 7 февраля 2012 года между "Закордоннафтогаз" по поручению "Нафтогаза", с одной стороны, и правительством Арабской Республики Египет и Государственной нефтяной компанией GANOPE (Ganoub El -Wadi Holding Petroleum Company), с другой.

Срок действия концессионных соглашений составляет 28 лет.

"Нафтогаз Украины" в 2015 году увеличил добычу нефти с конденсатом в Египте на 20,7% по сравнению с 2014 годом - до 318 тыс. тонн (2,33 млн баррелей). Производство коммерческого газа составило 192 млн куб. м, что в 4,8 раза больше, чем в 2014 году.

По состоянию на 1 января 2015 года компани Ryder Scott провела независимую оценку запасов/ресурсов углеводородов филиала "Нафтогаза" в Египте, согласно которой общие извлекаемые запасы (подтвержденные и вероятные - 2Р) составляли 1,132 млн тонн нефти (8,2 млн баррелей) и 599,6 млн куб. м газа.

В 2015 году от египетского проекта планировалось получить $67 млн и осуществить инвестиции на сумму $64 млн.