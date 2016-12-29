Число заявок на пособие по безработице в США за неделю снизилось на 10 тыс., как и ожидалось

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 10 тыс. и составило 265 тыс., говорится в отчете министерства труда США.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, также прогнозировали уменьшение числа заявок на 10 тыс. по сравнению с уровнем предыдущей недели (275 тыс.).

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных MarketWatch, предполагал сокращение количества заявок на 5 тыс. - до 270 тыс.

Показатель предыдущей недели был максимальным за 6 месяцев, однако эксперты отмечают, что данные о заявках традиционно являются довольно волатильными в период рождественских праздников.

Еженедельное число новых заявок на пособие по безработице в США остается ниже отметки в 300 тыс. уже 95 недель подряд - это самый длительный период с 70-х годов, что говорит об активном росте рынка труда.

Среднее количество заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, понизилось до 263 тыс. с 263,75 тыс. неделей ранее.

Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 17 декабря, увеличилось на 63 тыс. - до 2,1 млн, максимума с 10 сентября. Неделей ранее показатель составил 2,039 млн, а не 2,036 млн, как сообщалось ранее.