Экономика

15:48 29.12.2016

НБУ уточнил сроки подачи финотчетности банков

Национальный банк Украины (НБУ) уточнил сроки предоставления финансовой отчетности банков, сообщается на веб-сайте регулятора.

Соответствующие изменения в Инструкцию о порядке отчетности банков и в постановление "О предоставление банками информации" закреплены постановлением правления НБУ №414 от 23 декабря, вступающим в силу с 29 декабря.

Согласно документу, банки обязаны отправлять в электронном виде в НБУ информацию о показателях деятельности для ее дальнейшего обнародования на веб-сайте центробанка ежеквартально, а также за год – до 30 числа последующего за отчетным месяцем. Банки также должны до 25 апреля направить уточненную информацию за год с учетом корректирующих проводок, в том числе, по внешнему аудиту.

"Постановление внедряет подачу файла А4 на квартальной основе, что будет способствовать увеличению срока сбора, обработки, проверки и анализа информации и предоставит возможность осуществлять корректирующие проводки для обеспечения обнародования достоверной промежуточной финансовой отчетности банков по МСФО" , - отмечается в сообщении.

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