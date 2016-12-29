"Укрзализныця" внедрила I очередь софта автоматизированной системы распределения порожних грузовых вагонов

ПАО "Укрзализныця" 28 декабря ввела в эксплуатацию после проведенных испытаний первую очередь программного обеспечения автоматизированной системы распределения порожних грузовых вагонов.

Как сообщила пресс-служба ПАО, на начальном этапе будут автоматизировано распределяться между заказчиками подвижного состава цементовозы и крытые вагоны, которыми управляет филиал "Центр транспортной логистики".

Программное обеспечение автоматизированной системы АС "Управление пересылкой пустых вагонов", позволяет автоматизировано оформлять перевозочный документ на пересылку порожних вагонов (цементовозов и крытых) для последующей нагрузки по результатам расчета оптимального маршрута в этой автоматизированной системе с учетом критериев распределения порожних вагонов, особых условий и ограничений курсирования. К критериям относятся минимальное расстояние порожнего пробега от места выгрузки до следующей нагрузки, минимальное время ожидания нагрузки и др.

В 2017 году будет расширен функционал этой системы, что позволит осуществлять автоматизированное управление распределением порожних вагонов всех видов. Предложенная автоматизированная система позволит сделать распределение порожних вагонов между клиентами справедливым и увеличит эффективность использования парка грузовых вагонов.

Диспетчер в автоматизированной системе видит одновременно и количество заказов от клиентов, и количество имеющихся порожних вагонов на станциях, где они находятся. Результат работы диспетчера – мгновенное оформление в этой системе перевозочного документа на пересылку вагона в адрес клиента-заказчика. Клиент же будет получать информацию об отправленных вагонах в его адрес и их количество, а также получать данные о сформированном перевозочном документе. Автоматизированная система распределения грузовых вагонов синхронизирована с двумя другими: АС "Месплан", АС "Клиент", является частью единой автоматизированной системы управления грузовыми перевозками.