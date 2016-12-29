Авиакомпания "Браво" отложила свой первый чартерный рейс в Доминикану на сутки

Авиакомпания "Браво" (Bravo Airways , Киев) не выполнила в среду, 28 декабря, чартерный дальнемагистральный рейс Киев-Ла Романа (Доминиканская Республика) по туристической программе с Travel Professional Group (TPG).

Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло международного аэропорта "Борисполь" (Киев). Указанный рейс должен был вылететь в 23:00, однако был отменен. Между тем он, согласно данным того же онлай-табло, запланирован к выполнению в четверг в 23:00.

Как сообщалось, авиакомпания Bravo Airways в середине декабря сообщила, что пополнит свой флот воздушным судном Boeing 767-200 для выполнения дальнемагистральных беспосадочных чартерных рейсов.

Как сообщила тогда пресс-служба компании, рейсы будут выполняться по заказу туристического оператора Travel Professional Group в Доминиканскую Республику и Занзибар (Танзания). Самолет брался т в аренду у "Иорданских королевских авиалиний".

Сообщалось, что рейсы в Доминиканскую Республику будут выполнены 28 декабря, 6,17 и 27 января 2017 года; в Занзибар – 29 декабря, 7,18 и 28 января 2017 года. Таким образом, в четверг должен быть выполнен первый рейс в Занзибар.

В авиакомпании агентству "Интерфакс-Украина" уточнили, что рейс в Занзибар отбыл по плану к месту назначения. Сбой первого рейса – в Доминикану, в компании объяснили форс-мажорными обстоятельствами.

Авиакомпания "Браво" основана в апреле 2012 года. С момента основания и к настоящему времени большую часть рейсов выполняет за рубежом по договорам ACMI.

Основной партнер компании в Украине – авиакомпания UM Air, для которой "Браво" выполняет рейсы в Тегеран, Бейрут, Амман, Багдад.

В разное время по аналогичным договорам партнерами "Браво" были авиакомпании "АэроСвит", Yanair, "Аэро Консалтинг", Pegas Turistik.