НБУ на аукционе в четверг продал $59,1 млн по курсу до 27,25 грн/$1

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе в четверг продал $59,1 млн, что удовлетворило 67,6% спроса, по курсу до 27,25 грн/$1, сообщается на веб-сайте регулятора.

Согласно информации НБУ, на аукцион были поданы заявки на $87,4 млн по курсу от 26,9 грн/$1 до 26,25 грн/$1. Цена отсечения была установлена на уровне 27,10 грн/$1, средневзвешенный курс аукциона составил 27,1682 грн/$1.

По минимальному курсу аукциона было удовлетворено 8,1% заявок в общем объеме удовлетворенных заявок.

Как сообщалось, НБУ в четверг вновь выставил на аукцион до $100 млн для удовлетворения избыточного временного спроса, сформированного, по оценке центробанка, за счет получения компаниями-экспортерами возмещения НДС, а также необходимости участников рынка осуществлять платежи по кредитам в иностранной валюте в конце года.

При этом НБУ в своем комментарии подчеркнул, что девальвационное давление на курс гривни на текущей неделе не связано с переходом ПриватБанка (Днепр) в государственную собственность с последующим временным оттоком депозитов из финучреждения. "Отток депозитов физических лиц длился только три дня, после чего вкладчики начали возвращать средства в финучреждение. При этом отток депозитов юридических лиц был компенсирован притоков на счетах в других банках средств за возмещение НДС", - пояснили в НБУ.

Нацбанк на аукционе в среду 28 декабря при заявленном объеме до $100 млн продал $96,8 млн, что удовлетворило 80,7% спроса, по курсу до 26,93 грн/$1.

Согласно информации НБУ, на аукцион были поданы заявки на $120 млн по курсу от 26,7 грн/$1 до 26,9305 грн/$1. Цена отсечения была установлена на уровне 26,85 грн/$1, средневзвешенный курс аукциона составил 26,8892 грн/$1.

По минимальному курсу аукциона было удовлетворено 20,5% заявок в общем объеме удовлетворенных заявок.