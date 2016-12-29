Минюст подготовил проект государственно-частного партнерства по строительству новых СИЗО в Киеве и Львове

Министерство юстиции Украины подготовило проект государственно-частного партнерства по строительству новых следственных изоляторов в Киеве и Львове.

"Министерство юстиции Украины сообщает о завершении подготовки проекта государственно-частного партнерства по реализации инициатив "Строительство нового киевского следственного изолятора" и "Строительство нового львовского СИЗО и больницы", - сказано в сообщении пресс-службы Минюста.

Подача и рассмотрение предложений будет осуществляться в соответствии с требованиями закона "О государственно-частном партнерстве" и порядку проведения анализа эффективности осуществления государственно-частного партнерства. Требования к проектным предложениям и основные характеристики проектов будут изложены в официальном объявлении на сайте Минюста в последней декаде января 2017 года после согласования текста объявления рабочей группой профильных министерств и ведомств.