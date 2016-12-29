Реформа ГСЧС предполагает отмену плановых проверок для застраховавшихся предприятий со средней и незначительной степенью риска

Реформа Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предлагает отмену плановых мероприятий государственного надзора и контроля для субъектов хозяйствования со средней и незначительной степенью риска, застраховавших ответственность перед третьими лицами за ущерб, который может быть причинен пожарами или авариями.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина"руководитель рабочей группы по вопросам реформирования службы и совершенствования нормативно-правовых актов в сфере гражданской защиты, замначальника управления пожарной безопасности Департамента предотвращения ЧС службы Евгений Линчевский.

"То есть, если субъект хозяйствования не относится к высокой степени риска, то на период действия такого договора страхования плановый государственный надзор не проводится", - пояснил он, отметив при этом, что такая система работает во всех странах Европы.

По словам Е.Линчевского, значительное упрощение механизма сотрудничества бизнеса с органом надзора и контроля в сфере (первый этап реформы) предполагается в течение 2017-2018 гг. Вся реформа рассчитана на три этапа до 2020 года.

Он также сообщил, что в настоящее время правительственное распоряжение об утверждении концепции реформы проходит правовую экспертизу в Министерстве юстиции. Первые нормативные акты об упрощении системы надзора, которые сейчас проходят согласование в МВД с заинтересованными органами, планируется внести на рассмотрение Кабмина в первом квартале 2017 года.

Е.Линчевский подчеркнул, что предлагаемый механизм должен побуждать субъектов хозяйствования посредством экономических рычагов к выполнению и соблюдению мер пожарной безопасности. Так, страховая компания перед определением страховой суммы оценит и даст предложения по улучшению противопожарного состояния. При этом размер страхового платежа будет зависеть от наличия первичных противопожарных средств, соответствующей подготовки персонала, прочих факторов. Аналогичный механизм внедрен в Германии, Польше, Франции, Нидерландах, США.

Вместе с тем реформа предлагает сохранить обязательные плановые мероприятия госнадзора и контроля для объектов с высокой степенью риска (объекты энергетики, АЭС, объекты критической инфраструктуры, ВПК, крупные промышленные объекты, объекты высотного строительства, наибольшие торгово-развлекательные комплексы) и государственных учреждений, что обусловлено возможными террористическими угрозами в их отношении. Однако количество таких объектов будет серьезно уменьшаться. Так, чрезмерное количество объектов для проверок при существующем количестве инспекторского состава (на сегодня - 2,3 тыс. человек по Украине) приводит к их некачественному проведению, превращая такие мероприятия в простую формальность, добавил Е.Линчевский.

Он также отметил, что состояние пожарной и техногенной безопасности в государстве не наилучшее, оборудование на предприятиях устаревшее. Сейчас в стране ежегодно возникает почти 70 тыс. пожаров, в результате которых погибает более 2 тыс. человек.

Как сообщалось, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков презентовал концепцию реформы ГСЧС, которая предполагает, в частности, ликвидацию пожарной инспекции в нынешнем виде, децентрализацию системы и работу в службе добровольцев наряду с пожарными-профессионалами. В рамках реформы для предприятий малой и средней зоны риска предлагается негосударственное добровольное страхование. В связи с этим участникам финансового и страхового рынка предлагается принять активное участие в пилотных проектах, которые будут запускаться.

ГСЧС входит в структуру органов МВД.