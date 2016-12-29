"Укрзализныця" экспериментирует с видеонаблюдением при работе разъездных кассиров в электричках

Руководство ПАО "Укрзализныця" с целью увеличить доходные поступления от перевозок пассажиров в пригородном сообщении приняло решение о проведении эксперимента, в рамках которого разъездные кассиры работают с использованием средств видеонаблюдения и в сопровождении работников военизированной охраны.

Как сообщила пресс-служба ПАО, эксперимент с 7 декабря введен на участке Киев – Фастов – Киев регионального филиала "Юго-Западная железная дорога".

"Есть первые положительные результаты от введения эксперимента с видеонаблюдением – увеличение выручки. Но основной целью является воспитание сознания и дисциплины у пассажиров, которые должны понимать, что проезд в пригородном поезде обязательно должен быть оплачен. Пассажиры льготных категорий для учета обязаны оформлять в кассе "нулевой" билет, - цитируется в сообщении директор по пассажирским перевозкам и сервису ПАО Игорь Романкив.

По его словам, такие меры также будут способствовать качественному обслуживанию пассажиров и контролю над работой разъездных билетных кассиров, позволят избежать злоупотреблений при проверке и продаже билетов.

Для всестороннего информирования пассажиров о применении видеонаблюдения при работе билетных кассиров (разъездных) осуществляются соответствующие объявления в пригородных поездах и на вокзалах.