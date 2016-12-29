Глава НБУ задекларировала получение очередного расчетного транша в рамках продажи доли в ICU

Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева задекларировала в едином государственном реестре получение третьего расчетного транша в рамках продажи своей доли в ICU Holdings Limited (Британские Виргинские о-ва).

Как сообщается на веб-сайте центробанка, сумма транша составила 52 млн 572,026 тыс. грн.

Кроме того, В.Гонтарева указала в декларации получение в декабре 193,967 тыс. грн в качестве заработной платы на должности главы НБУ.

Группа ICU создана в июне 2006 года, предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а также осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования. В ее состав входят ООО "Инвестиционный капитал Украина", КУА "Инвестиционный капитал Украина", банк "Авангард" и КУА-АПФ "Тройка Диалог Украина" (все - Киев).

Ранее совладельцем с долей 22,74% и главой совета директоров группы была Валерия Гонтарева, которую по предложению президента Петра Порошенко парламент в июне 2014 года утвердил на должность главы НБУ.

После назначения, В.Гонтарева продала свою долю в ICU холдинговой компании группы - ICU Holdings Limited. Продажа предполагает пятилетней график расчетов, согласно которому В.Гонтарева получает очередной транш в конце каждого календарного года, начиная с 2014 года. В 2015 году глава НБУ задекларировала 23,518 млн грн дохода от продажи своей части в компании ICU Holdings Limited.

По итогам сделки основными партнерами группы остались Макар Пасенюк и Константин Стеценко с долями 41,7%, а также Александр Вальчишен и экс-министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин, которым принадлежит соответственно 6,58% и 9,99%.