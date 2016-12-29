Экономика

11:57 29.12.2016

Глава НБУ задекларировала получение очередного расчетного транша в рамках продажи доли в ICU

Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева задекларировала в едином государственном реестре получение третьего расчетного транша в рамках продажи своей доли в ICU Holdings Limited (Британские Виргинские о-ва).

Как сообщается на веб-сайте центробанка, сумма транша составила 52 млн 572,026 тыс. грн.

Кроме того, В.Гонтарева указала в декларации получение в декабре 193,967 тыс. грн в качестве заработной платы на должности главы НБУ.

Группа ICU создана в июне 2006 года, предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а также осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования. В ее состав входят ООО "Инвестиционный капитал Украина", КУА "Инвестиционный капитал Украина", банк "Авангард" и КУА-АПФ "Тройка Диалог Украина" (все - Киев).

Ранее совладельцем с долей 22,74% и главой совета директоров группы была Валерия Гонтарева, которую по предложению президента Петра Порошенко парламент в июне 2014 года утвердил на должность главы НБУ.

После назначения, В.Гонтарева продала свою долю в ICU холдинговой компании группы - ICU Holdings Limited. Продажа предполагает пятилетней график расчетов, согласно которому В.Гонтарева получает очередной транш в конце каждого календарного года, начиная с 2014 года. В 2015 году глава НБУ задекларировала 23,518 млн грн дохода от продажи своей части в компании ICU Holdings Limited.

По итогам сделки основными партнерами группы остались Макар Пасенюк и Константин Стеценко с долями 41,7%, а также Александр Вальчишен и экс-министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин, которым принадлежит соответственно 6,58% и 9,99%.

ВАЖНОЕ

Девальвация гривни не связана с национализацией ПриватБанка

АТБ заявляет об информационной атаке и готовит обращение в суд

НБУ напомнил 12 банкам из 2-й "двадцатки" о необходимости в течение трех дней выйти на позитивный капитал

Украина начинает внедрение европейских правил транзита товаров

НКЦБФР зарегистрировала выпуск акций ПриватБанка на 116,8 млрд грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава ГФС определил 180 тыс. компаний фронтом работ по повышению зарплаты с января 2017 года

АМКУ предложил правительству пересмотреть условия отбора банков для выплаты пенсий и зарплат

При повышении минимальной зарплаты необходимо избежать "уравниловки" и перевода работников на неполную ставку – Розенко

Нацбанк выдал двум банкам рефинансирование на 588,8 млн грн

Авиакомпания Yanair может создать собственную летную школу на базе житомирского аэропорта

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
аренда производственных помещений в Житомире
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА