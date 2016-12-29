Экономика

11:56 29.12.2016

АМКУ предложил правительству пересмотреть условия отбора банков для выплаты пенсий и зарплат

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предлагает пересмотреть положения правительственных постановлений для обеспечения конкурентных условий отбора банков для выплаты пенсий, пособий и заработной платы работникам бюджетных учреждений, сообщается на веб-сайте АМКУ.

Согласно сообщению, соответствующее решение о направлении таких предложений АМКУ одобрил 28 декабря.

В сообщении указывается, что АМКУ получил заявления банков и обращение профессионального объединения участников рынка банковских услуг относительно соответствия законодательству о защите экономической конкуренции положений постановления правительства №662 в части установления условий, при которых банки могут допускаться к участию в конкурсном отборе для выплаты пенсий и зарплат, и определения государственного Ощадбанка единственным учреждением для выплат внутренне перемещенных лиц.

Среди прочего, по оценке заявителей, требование к банкам-претендентам о наличии активов в размере не менее 1% от активов банковской системы не является критерием надежности, а требованию о контроле банка-претендента международными финансовыми и банковскими учреждениями с международным рейтингом инвестиционного класса отвечают лишь несколько кредитно-финансовых учреждений.

"Действующий порядок организации выплаты пенсий, денежной помощи и зарплаты работникам бюджетных учреждений, в том числе государственной помощи внутренне перемещенным лицам, может привести к ограничению конкуренции в соответствующем сегменте рынка банковских услуг", - подчеркивается в сообщении.

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