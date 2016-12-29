Экономика

11:54 29.12.2016

При повышении минимальной зарплаты необходимо избежать "уравниловки" и перевода работников на неполную ставку – Розенко

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявляет, что при повышении минимальной заработной платы до 3,2 тыс. грн необходимо избежать уравнения уровня оплаты труда специалистов разной квалификации и перевода работников на неполную ставку.

"Мы с вами, особенно в первые месяцы нашей с вами работы по минимальной зарплате, ни в коем случае не должны допустить ни выравнивания зарплат неквалифицированных и высокопрофессиональных работников - не допустить так называемой "уравниловки", - сказал он в ходе селекторного совещания с главами областных государственных администраций по вопросу повышения уровня минимальной зарплаты с 1 января 2017 года в Киеве в четверг.

Вице-премьер отметил, что во избежание "уравниловки" необходимо будет обеспечить повышение зарплат специалистам, в том числе за счет доплат из местных бюджетов.

П.Розенко также подчеркнул, что местным властям необходимо обеспечить контроль за тем, чтобы не проводился перевод работников на неполный рабочий день.

Министр социальной политики Андрей Рева добавил, что каждая из обладминистраций должна создать рабочую группу по борьбе с нелегальным трудоустройством, которую на центральном уровне ведут Государственная служба по вопросам труда и Государственная фискальная служба.

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