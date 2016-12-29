НБУ напомнил 12 банкам из 2-й "двадцатки" о необходимости в течение трех дней выйти на позитивный капитал

Национальный банк Украины (НБУ) повторно предупредил 12 банков из второй "двадцатки" крупнейших украинских банков о необходимости до 1 января 2017 года достигнуть положительного значения показателя достаточности капитала, сообщается на веб-сайте центробанка.

"Вторая двадцатка банков по размеру активов должна достигнуть положительных значений достаточности капитала до 1 января 2017 года. Банки, которые не обеспечат положительного значения достаточности капитала по состоянию на 1 января 2017 года, будут признаны неплатежеспособными", - указано в сообщении.

НБУ при этом напоминает, что по результатам диагностики качества активов и достаточности капитала банков из второй двадцатки, семь соответствовали требованию достаточности капитала, 12 – предоставили программу докапитализации и один - банк "Михайловский", был признан неплатежеспособным.

Все остальные банки НБУ намерен проверить к концу сентября 2017 года.

Как сообщалось, количество действующих в Украине банков к началу декабря составляло 98 (к началу ноября -100), тогда как на 1 января 2016 года – 117 финучреждений.