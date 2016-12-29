Авиакомпания Yanair может создать собственную летную школу на базе житомирского аэропорта

Авиакомпания Yanair (Житомир) отмечает серьезную проблему подготовки в Украине летного состава, сообщил генеральный директор компании Владимир Соболев.

"Все-таки "аксакалы" вроде меня уже вымирают или выходят на пенсию, а молодежь разная. У кого-то есть тяга, а кого-то родители за уши тянут, и он не понимает, для чего ему это нужно. Многих привлекает высокий уровень зарплаты, но они не понимают, что деньги просто так не платят. Мы пришли к тому, что для себя нужно готовить летный состав самим, причем с нуля. К сожалению, сама подготовка в Украине не очень качественная, мягко говоря", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам В.Соболева, подготовку пилотов в том ключе, который нужен авиакомпании, в последнее время компании берут на себя, к примеру, МАУ с нуля не готовит, но заключила договор с литовцами, и гарантирует трудоустройство курсантам, прошедшим подготовку в Литве в Baltic Aviation Academy.

"Мы, поскольку имеем свой аэропорт (Житомир – ИФ), на его базе, наверное, будем делать летную школу. Плюс у нас есть много предложений от пилотов из Европы, которым негде набрать налет, и они готовы платить, чтобы летать у нас в компании, получать необходимую подготовку", - сказал гендиректор.

Компания Yanair (ООО "Янэйр ЛТД.") зарегистрирована 15 июня 2012 года в Житомире. В июле 2013 года получила сертификат на осуществление деятельности.

Флот компании состоит из трех самолетов Saab 340, трех самолетов Airbus A320, одного Airbus 321 двух Boeing 737-300 и двух 737-400.

Полный текст интервью с В.Соболевым будет опубликован на главной странице веб-сайта агентства "Интерфакс-Украина".