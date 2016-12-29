Экономика

10:53 29.12.2016

НБУ в четверг вновь вышел на аукцион с продажей до $100 млн

Национальный банк Украины (НБУ) в четверг вновь объявил аукцион по продаже до $100 млн, сообщается на веб-сайте центробанка.

Согласно сообщению, конкурентные заявки принимаются до 11:30.

Как сообщалось, НБУ на аукционе днем ранее продал $96,8 млн по курсу до 26,93 грн/$1, что удовлетворило 80,7% спроса. Заявленный объем аукциона составлял $100 млн.

Центробанк увеличил объемы аукционов для сглаживания чрезмерного снижения курса гривни на межбанковском валютном рынке, обусловленного получением компаниями-экспортерами возмещения НДС.

Кроме того, в последние дни существенно возрос спрос на инвалюту со стороны участников рынка в связи с необходимостью осуществлять платежи по кредитам в иностранной валюте в конце года, пояснил свое решение НБУ.

В связи с этим НБУ выразил готовность и дальше выходить на рынок с валютными интервенциями для сглаживания чрезмерных колебаний.

Согласно информации НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду, 28 декабря, снизился до 26,8932 грн/$1 с 26,6507 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

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