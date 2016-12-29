Азиатские фондовые индексы снижаются в четверг вслед за акциями США

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в четверг вслед за снижением индексов США накануне, при этом темпы падения фондового рынка Японии могут стать максимальными за месяц.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific в ходе торгов снизился на 0,1%. Накануне индикатор прервал серию из шести суточных спадов подряд.

"Азиатские индексы реагируют на спад на фондовом рынке США, но объемы торгов столь малы, что угадать направление будет сложно", - говорит трейдер CMC Markets Алекс Фербер.

Основные индексы США в среду опустились на 0,6-0,9% на слабых статданных по американскому рынку жилья. Как сообщалось, число незавершенных сделок по продаже жилья в прошлом месяце снизилось на 2,5% вместо ожидавшегося роста на 0,5%.

Японский индекс Nikkei 225 упал на 1,3%, более широкий Topix уменьшился на 1,2%.

Негативным фактором для японского рынка акций стало укрепление курса иены к доллару, продолжающееся вторую сессию. К 8:42 МСК в четверг иена выросла на 0,4%, до 116,75 за $1, в среду японская нацвалюта поднялась на 0,15%.

Укрепление нацвалюты снижает прибыль японских экспортеров. Котировки акций Toyota Motor Corp. понизились на 1,4%, Mazda - на 2,6%, Nissan - на 1,3%.

Гонконгский Hang Seng опустился на 0,1%, китайский Shanghai Composite - поднялся на аналогичную величину.

Рост акций крупных госкомпаний Китая компенсирует падение котировок нефтедобывающих фирм.

Ценные бумаги Citic Heavy Industries подскочили в четверг на максимально допустимые 10%, акции China Gezhouba Group и China Railway Construction Group подорожали более чем на 2%.

Тем временем бумаги China Petroleum & Chemical Corp. подешевели на 1,6%, PetroChina - на 0,6%. Нефть марки Brent снижается в цене на 0,2%, WTI - на 0,6% на данных Американского института нефти о росте запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,2 млн баррелей.

Австралийский S&P/ASX 200 в ходе сессии растет на 0,25%, южнокорейский Kospi - на 0,1%.