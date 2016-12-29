Фондовые индексы большинства стран Европы снизились в среду, британский FTSE 100 вырос до рекорда

Большинство фондовых индексов Западной Европы слабо снизились в среду, тогда как британский индикатор обновил исторический максимум на фоне роста котировок акций горнодобывающих компаний.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся по итогам торгов на 0,3%, до 361,53 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,5% и завершил торги на рекордном в истории уровне в 7104,21 пункта. Отмечается, что британский рынок был закрыт во вторник из-за рождественских праздников, тогда как рынки других европейских стран накануне работали.

Французский CAC 40 и германский DAX в среду потеряли менее 0,1%, испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB опустились на 0,4% и 0,7% соответственно.

Активность рынка оставалась невысокой, оборот торгов акциями, входящими в расчет индекса Stoxx Europe 600, был примерно на 45% ниже среднего уровня за последние 30 сессий.

Котировки акций горнодобывающих компаний выросли в среду на фоне повышения цен на металлы.

Бумаги Anglo American Plc подорожали на 3,6%, BHP Billiton - на 4,3%, Randgold - на 4,9%, Rio Tinto - на 3,4%, Glencore - на 2,3%.

Индикатор шести основных металлов, торгуемых на Лондонской бирже металлов (LME), завершает текущий год максимальным ростом с 2010 года, причем повышение будет отмечено впервые за четыре года. Эксперты Goldman Sachs ожидают, что цены на металлы продолжат расти в 2017 году благодаря увеличению темпов глобального экономического подъема.

Стоимость акций BP Plc увеличилась на 1,2% благодаря росту нефтяных котировок и информации о том, что британская нефтекомпания покупает у австралийской Woolworths Ltd. операции, включающие 527 автозаправочных станций, а также 16 участков для строительства АЗС в Австралии. Сумма сделки составит 1,79 млрд австралийских долларов ($1,29 млрд).

Акции авиакомпаний IAG, EasyJet и Ryanair подешевели в ходе торгов соответственно на 2,8%, 2% и 1,8%.

Бумаги Rolls-Royce Holdings выросли в цене на 0,9%, несмотря на то, что авиастроительной концерн Airbus заявил об отсрочке выпуска авиалайнеров A380, для которых Rolls-Royce поставляет двигатели, пишет MarketWatch.