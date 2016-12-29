Днепропетровская ОГА одной из первых перешла на работу в ProZorro и ныне область лидирует по объемам работы в системе

В 2016 году Днепропетровская область успешно завершила 34,8тыс. торгов через систему электронных государственных закупок Prozorro на общую сумму 4,7млрд грн и таким образом сэкономила более 360млн грн, сообщил журналистам глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко.

"1,5 года назад команда ДнепрОГА одной из первых перешла на работу в электронной системе торгов. Еще до того, как были приняты соответствующие законы. Prozorro позволила сделать закупки удобными, прозрачными и получить доверие предпринимателей. По примеру ОГА на удобный сервис начали переходить и другие города региона. Результат - только в 2016 году Днепропетровщина сэкономила более 360 миллионов гривень бюджетных средств", - отметил В.Резниченко.

Вместе с тем, общественная организация "Общественный контроль" составила рейтинг работы областей Украины в Prozorro с момента вступления в силу закона "О публичных закупках" в августе 2016 года. Согласно данному исследованию, в Днепропетровской области за указанный период времени успешно завершены 13,4 тыс. торгов на 1,7 млрд грн, в ходе которых сэкономлено 176 млн грн, что является самым высоким показателем работы в системе среди всех регионов Украины.

По данным общественной организации, количество успешно завершенных государственных закупок через Prozorro за август-октябрь 2016 года в Донецкой области составило 9,3 тыс., в Запорожской – 4,3 тыс., в Винницкой - 4 тыс.

"Решили сделать небольшое сравнение городов и областей после полноценного вступления в силу закона "О публичных закупках". Для объективного сравнения взяли период за 3 месяца - с августа по октябрь 2016 года. Днепропетровская область в системе Prozorro задала тренд, сейчас к ее показателям пытаются подтянуться Донецкая и Запорожская области. Мы не выделяли отдельную статистику по облгосадминистрациям, но именно Днепропетровская ОГА сильно вытянула средние показатели всей области", - сказал глава "Общественного контроля" Денис Селин.