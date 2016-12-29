Глава российского Минфина высоко оценивает шансы РФ на победу в суде с Украиной по долгу на $3 млрд

Шансы России на победу в судебном разбирательстве относительно долга Украины на $3 млрд высоки, считает глава Минфина Антон Силуанов.

Украина в декабре 2015 года допустила дефолт по евробондам, выкупленным Россией в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостояния ($3 млрд - сам выпуск и $75 млн - последний купонный платеж). Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия этот вариант обсуждать отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности. В итоге в феврале 2016 года Минфин РФ подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности с Украины. Интересы России в суде представляет международная юридическая компания Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, консультирующая РФ на протяжении нескольких лет. Рассмотрение иска РФ к Украине начнется в Высоком суде Лондона 17 января.

В октябре дважды планировалась встреча министра финансов РФ Антона Силуанова с украинским коллегой Александром Данилюком, однако в итоге она так и не состоялась. "Мы говорили, что с Украиной будем встречаться в случае, если есть эффект от этой встречи. Нужен результат, а результат мы можем ожидать только в случае признания долга официальным и обсуждения условий реструктуризации лучше, чем у коммерческих кредиторов. Украинская сторона созреет до таких предложений, мы будем встречаться. Если не созреет, нет смысла переговоры вести", - комментировал тогда А.Силуанов.

Российский министр отметил, что надеется на объективное решение суда. "Сейчас не хочется забегать вперед. Но считаю, что у нас достаточно высокие шансы с тем, чтобы позиция РФ в этом суде была выигрышной", - добавил он.