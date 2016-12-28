Госрезерв организует торговлю зерновыми на "Украинской бирже"

Государственное агентство резерва и ПАО "Украинская биржа" подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает объединение усилий по развитию биржевой торговли зерном.

"Первым шагом реализации меморандума будет запуск пилотного проекта организованной торговли зерновыми с поставкой на базе одного или нескольких элеваторов, входящих в структуру Государственного агентства резерва Украины", - написал на своей странице в соцсети Facebook глава Госрезерва Вадим Мосийчук.

Подписание меморандума состоялось в среду, 28 декабря.

Как сообщалось, мощности предприятий Государственного агентства резерва по хранению зерновых оцениваются в более 2 млн тонн.