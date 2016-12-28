Турецкая лира завершает год рекордным падением к доллару с 2008г

Турецкая нацвалюта подходит к концу 2016 года с рекордным за 8 лет падением к доллару США, обновив по ходу года исторический минимум, пишет Financial Times. Среди валют развивающихся стран большее падение наблюдается только у мексиканского и аргентинского песо.

К 18:00 кв в среду лира подешевела к доллару на 0,6% - до 3,5415 лиры/$1. Ранее в декабре стоимость турецкой нацвалюты опускалась до рекордного минимума в 3,5840 лиры/$1. С максимума, зафиксированного в мае, падение составляет почти 30%.

Слабости нацвалюты поспособствовали теракты на территории Турции, неудавшаяся попытка госпереворота и повышение ставки в США.

Все это негативно сказалось на отношении инвесторов к экономике страны, которая прежде считалась одной из самых перспективных среди emerging markets. Только в ноябре продажи турецких бондов и акций иностранными инвесторами составили $2,6 млрд.

Еще больше усугубляет ситуацию с девальвацией лиры тот факт, что валютная задолженность турецких компаний составляет $210 млрд, и расходы на обслуживание этого долга продолжают расти.

ВВП Турции в третьем квартале снизился на 3,8% квартал к кварталу, при этом данные не были скорректированы с поправкой на сезонные колебания ввиду изменения в методологии сбора данных. По оценкам экономистов Commerzbank, реальное падение экономики составило около 4,5% - аналитик германского банка Лутц Карповиц назвал такой показатель "шокирующим".

Большинство аналитиков ожидают, что давление на лиру - и, как следствие, турецкую экономику в целом - сохранится и в 2017 году.