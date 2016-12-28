Позиции ВСУ на Донбассе подверглись 22 обстрелам со стороны боевиков с начала дня

По состоянию на 18.00 среды боевики 22 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в районе проведения антитеррористической операции на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На Мариупольском направлении из 82 миллиметровых минометов российско-оккупационные войска обстреляли Красногоровку, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Старогнатовку, Широкино, Новотроицкое и Марьинку", - говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00 среды, обнародованной на странице в "Фейсбук".

В информации отмечается, что на Донецком направлении из минометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по позициям ВСУ в районе н.п. Луганское, а из стрелкового оружия - вблизи н.п.Зайцево и Новосёловки Второй.

На Луганском направлении из вооружения БМП члены незаконных вооруженных формирований обстреливали Балку Кошарную, а из стрелкового оружия - Крымское и Малиновое.