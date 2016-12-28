Экономика

17:26 28.12.2016

Ostchem начал процедуру признания в Украине решения Стокгольмского арбитража о взыскании $251 млн с ОПЗ

Ostchem Holding Ltd обратилась в Южный городской суд Одесской области с просьбой о признании и принудительном исполнении решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 25 июля о взыскании $251,235 млн с ПАО "Одесский припортовый завод" в пользу Ostchem.

Как говорится в определении украинского суда, в удовлетворении ходатайства Ostchem отказано из-за ненадлежащего оформления поданных материалов.

Решение Стокгольмского арбитража предусматривает взыскание с ОПЗ $193,258 млн долга за газ и $57,977 млн пени.

Как сообщалось, глава ФГИ Игорь Билоус в сентябре 2016 года сообщил о решении Стокгольмского арбитража по взысканию $251 млн с ОПЗ в пользу Ostchem.

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