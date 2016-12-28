Экономика

17:20 28.12.2016

Кабмин назначил госсекретарем Минюста действующего замминистра Онищенко

Кабинет министров Украины назначил государственным секретарем Министерства юстиции Украины действующего заместителя министра – руководителя аппарата Анну Онищенко, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Минюста.

32-летняя А.Онищенко занимала должность замминистра с 27 апреля, а с 2 декабря 2014 года по 14 апреля 2016 года – министр Кабинета министров.

Также с марта по май 2014 года А.Онищенко занимала должность замминистра юстиции – руководителя аппарата, а с мая по апрель 2014 года была главой Государственной регистрационной службы.

Ранее А.Онищенко работала в департаменте межрегиональных бизнес и правового обеспечения представительства ПриватБанка в Киеве, юристом в ЗАО "Столичная юридическая группа", начальником отдела корпоративного управления ООО "Адвокатская компания "МЛГруп", ведущим юрисконсультом претензионно-искового отдела департамента юридического обеспечения ОАО "Укрнафта".

А.Онищенко является автором детских книг, в частности книг "Новогодние приключения Морозенко" и "Приключения Маленького Мука".

Как сообщалось, 28 декабря Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы по результатам конкурса рекомендовала правительству назначить госсекретарем Минюста А.Онищенко.

ВАЖНОЕ

НКЦБФР зарегистрировала выпуск акций ПриватБанка на 116,8 млрд грн

Нефтяные цены растут, Brent подорожала

Ostchem начал процедуру признания в Украине решения Стокгольмского арбитража о взыскании $251 млн с ОПЗ

Курс гривни на межбанке в среду снизился

Кабмин определил 7 льготных категорий студентов для выплаты соцстипендий в 2017г

ПОСЛЕДНЕЕ

Госрезерв организует торговлю зерновыми на "Украинской бирже"

Турецкая лира завершает год рекордным падением к доллару с 2008г

Позиции ВСУ на Донбассе подверглись 22 обстрелам со стороны боевиков с начала дня

Кабмин утвердил обмен информацией Погранслужбы и Минсоцполитики о выезде за границу либо на неподконтрольные территории переселенцев

Реальная зарплата в Украине в ноябре возросла на 8,4%

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/83328/gadalka-maska-dzhokera/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА