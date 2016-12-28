Кабмин назначил госсекретарем Минюста действующего замминистра Онищенко

Кабинет министров Украины назначил государственным секретарем Министерства юстиции Украины действующего заместителя министра – руководителя аппарата Анну Онищенко, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Минюста.

32-летняя А.Онищенко занимала должность замминистра с 27 апреля, а с 2 декабря 2014 года по 14 апреля 2016 года – министр Кабинета министров.

Также с марта по май 2014 года А.Онищенко занимала должность замминистра юстиции – руководителя аппарата, а с мая по апрель 2014 года была главой Государственной регистрационной службы.

Ранее А.Онищенко работала в департаменте межрегиональных бизнес и правового обеспечения представительства ПриватБанка в Киеве, юристом в ЗАО "Столичная юридическая группа", начальником отдела корпоративного управления ООО "Адвокатская компания "МЛГруп", ведущим юрисконсультом претензионно-искового отдела департамента юридического обеспечения ОАО "Укрнафта".

А.Онищенко является автором детских книг, в частности книг "Новогодние приключения Морозенко" и "Приключения Маленького Мука".

Как сообщалось, 28 декабря Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы по результатам конкурса рекомендовала правительству назначить госсекретарем Минюста А.Онищенко.