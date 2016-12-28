Кабмин определил 7 льготных категорий студентов для выплаты соцстипендий в 2017г

Кабинет министров Украины определил перечень 7 льготных категорий студентов для выплаты социальных стипендий с 1 января 2017 года.

Как сообщает в среду пресс-служба Министерства социальной политики, принятое правительством постановление предусматривает введение с 1 января 2017 года выплаты социальных стипендий органами социальной защиты населения через высшие учебные заведения некоторым категориям студентов.

В частности, детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки; лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы; шахтерам, которые имеют соответствующий стаж подземной работы или стали инвалидами I или II группы и их детям, а также детям погибших шахтерам; лицам, которые признаны участниками боевых действий и их детям.

Кроме того, социальные стипендии будут выплачиваться детям, один из родителей которых погиб (пропал без вести) в районе проведения антитеррористических операций, боевых действий или вооруженных конфликтов; детям, один из родителей которых погиб во время массовых акций гражданского протеста; и детям, которые являются внутренне перемещенными лицами.

Порядок определяет четкий перечень документов, которые будут предоставлять вузы для включения информации в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы в отношении студентов, имеющих право на получение социальной стипендии.