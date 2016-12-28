Экономика

17:06 28.12.2016

АМПУ в январе-сентябре сократила чистую прибыль на 17%, увеличила чистый доход на 8,5%

Чистый доход госпредприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) в январе-сентябре 2016 года 5,35 млрд грн, что на 8,5% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Как сообщила пресс-служба предприятия, прибыль до налогообложения составила 3,5 млрд грн, что на 3% выше прошлогоднего показателя. Капитальные инвестиции выросли более чем вдвое - до 314 млн грн.

При этом чистая прибыль предприятия составила 2,87 млрд грн., что на 16,7% ниже прошлогоднего результата.

Текущие налоги и обязательные платежи в бюджеты всех уровней и целевые фонды за отчетный период составили 3,42 млрд грн, что в 2,9 раза выше отчислений за девять месяцев 2015 года.

Дивиденды предприятия составили 1,64 млрд грн против 0,6 млрд грн в январе-сентябре 2015 года.

Администрация морских портов Украины - государственное предприятие, которое осуществляет надзор над функционированием 13 морских портов на территории Украины. Предприятие было основано в 2013 году, владеет стратегическими объектами портовой инфраструктуры, к которым относятся акватории морских портов, гидротехнические сооружения, причалы и инфраструктура общего пользования, такая как подъездные дороги и инженерные сети.

АМПУ обеспечивает функционирование морских портов, взимает портовые сборы, а также предоставляет услуги общего технического обслуживания. В каждом порту есть филиал АМПУ, которая действует как администрация порта. 80% доходов АМПУ деноминированные в долларах США, тогда как в расходах доминирует гривневая составляющая.

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