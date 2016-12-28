Фондовые индексы США слабо растут в среду, близки к историческим максимумам

Американские фондовые индексы незначительно повышаются в первые минуты торгов в среду, но приближаются к рекордным отметкам в истории.

Как пишет MarketWatch, индекс Dow Jones Industrial Average может вновь попытаться взять психологический рубеж в 20 тыс. пунктов.

"Каждый день инвесторы надеются, что Dow Jones все же преодолеет отметку в 20 тыс. пунктов, но пока это желание так и не сбылось", - говорит старший рыночный аналитик ThinkMarkets UK Наим Аслам.

При этом объемы торгов на последней неделе года традиционно низкие в отсутствие важных новостей и событий, таких как публикации корпоративных отчетностей или заседания центробанков.

В начале торгов в среду растут акции высокотехнологичных компаний, включая Nvidia Corp. (+0,6%), капитализация которой в текущем году взлетела на 250%.

Подъем цен на нефть марки WTI до максимума с начала июня 2015 года спровоцировал повышение рыночной стоимости нефтедобывающих компаний ExxonMobil и Chevron на 0,2% и 0,5% соответственно.

Цена бумаг Delta Air Lines, второй по количеству перевозимых пассажиров авиакомпании мира, выросла на 0,2%. В среду компания официально сообщила об отмене заказа на поставку 18 широкофюзеляжных самолетов Boeing-787-8 Dreamliner на сумму свыше $4 млрд.

Акции Boeing подешевели на 0,6%.

Котировки акций фармкомпании Anthera Pharmaceuticals рухнули на 65% на сообщениях о неудовлетворительных результатах тестирования препарата Sollpura, улучшающего пищеварение у больных муковисцидозом.

Тем временем бумаги другого производителя лекарственных препаратов, Galena Biopharma, подскочили на 75%. Компания перешла к третьей стадии тестирования лекарства от тромбоцитоза.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:39 мск 28 декабря увеличился на 18,61 пункта (0,09%) и составил 19963,65 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 0,5 пункта (0,02%) - до 2269,38 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 4,35 пункта (0,08%) и составил 5491,79 пункта.