ОПЗ предлагает услуги давальческой переработки газа в аммиак и карбамид

ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) предлагает услуги давальческой переработки природного газа в товарный аммиак и карбамид.

Соответствующее объявление обнародовано на сайте предприятия 27 декабря, однако в нем указано, что предложения принимаются только до 20 декабря 2016 года.

Согласно объявлению, ОПЗ готов работать по двум схемам: в течение календарного месяца (31 сутки) перерабатывать 60,367 тыс. куб. м природного газа в 7,967 тыс. тонн аммиака и 74,4 тыс. тонн карбамида, или в течение календарного месяца перерабатывать 117,366 тыс. куб. м газа в 57, 48 тыс. тонн аммиака и 80,969 тыс. тонн карбамида.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины решил реструктуризировать долг ОПЗ перед НАК "Нафтогаз Украины" за потребленный газ на два года. Согласно пояснительной записке к проекту распоряжения, обнародованной порталом "Наши гроши", производственные мощности ОПЗ планируется остановить 31 декабря 2016 года, а в дальнейшем (в срок около трех месяцев) передать целостный имущественный комплекс предприятия в аренду.

Одесский припортовый завод за прошлую неделю нарастил долг перед "Нафтогазом Украины" за потребленный газ на 91% (на 479,357 млн грн) – до 1,004 млрд грн.

По прогнозу "Нафтогаза", при текущей динамике долг ОПЗ до конца текущего года может достигнуть 1,5 млрд грн.