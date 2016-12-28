Экономика

16:22 28.12.2016

Правительство назначило госсекретарей Кабмина и МИД

Кабинет министров Украины назначил государственным секретарем Кабинета министров Владимира Бондаренко, а Министерства иностранных дел - Андрея Заяца, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

Соответствующее решение было принято на заседании в среду.

В частности, на должность госсекретаря Кабмина был назначен первый замминистра Кабмина 35-летний В.Бондаренко, который занимает должность замминистра с 31 августа 2016 года, а с 3 июля 2015 года до 31 августа 2016 года занимал должность заместителя руководителя аппарата Верховной Рады - руководителя главного организационного управления. Также с 12 февраля по 3 июля 2015 года - советник председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана.

Государственным секретарем МИД был назначен директор департамента стран Ближнего Востока и Африки МИД 45-летний А.Заяц. Он занимает эту должность с августа 2015 года (уже занимал ее с июля по декабрь 2014 года), с декабря 2014 по июль 2015 года – руководитель аппарата премьер-министра, а с марта по июль 2014 года – директор департамента секретариата МИД. В 2012-2013 гг. – посол Украины в Сенегале, а в 2007-2013 – в Гвинее.

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